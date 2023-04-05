بالفيديو مسيرات غاضبة في القدس وغزة تنديدًا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

انطلقت مسيرات في مناطق متفرقة من القدس المحتلة وقطاع غزة، فجر الأربعاء، عقب الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى.

وشارك في المسيرات التي جابت شوارع مدينة القدس، المئات من المواطنين، الذين نددوا هذا الاعتداء الذي اسفر عن إصابة ما يزيد عن 240 معتكف ومصلٍ.

وأشعل شبان، الإطارات المطاطية عند حاجز "قلنديا" ردا على العدوان الذي استهدف الأقصى والمعتكفين فيه.

وخرج شبان، في مسيرة غاضبة في مخيمي البريج وجباليا وسط وشمال القطاع، دعمًا وإسنادًا للمرابطين في الاقصى والقدس، وتنديدًا بجريمة اقتحام المسجد والاعتداء على المصلين.