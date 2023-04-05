مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال ومستوطنة في جنين وأم الفحم

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الأربعاء، الرصاص اتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنة في جنين وقرية ام الفحم بالضفة الغربية وبالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بمقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.

كما واستهدف مقاومون بالرصاص مستوطنة "مي عامي" قرب ام الفحم.

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 22 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية طعن و7 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، بالإضافة لاندلاع المواجهة في 8 نقاط.