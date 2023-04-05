مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال ومستوطنة في الضفة والقدس والداخل المحتل

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الأربعاء، الرصاص اتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنة في جنين ونابلس وقرية ام الفحم بالضفة الغربية والقدس وبالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب مدينة جنين، وحاجز صرة جنوب غرب نابلس، وأيضًا على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة.

كما واستهدف مقاومون بالرصاص مستوطنة "مي عامي" قرب ام الفحم.

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 22 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية طعن و7 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، بالإضافة لاندلاع المواجهة في 8 نقاط.