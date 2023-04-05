واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5أبريل/ نيسان 2023، بضغوط مواصلة "النفيس" هبوطه عالمياً، حيث يواصل المعدن النفيس الهبوط لليوم الثالث على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، دون تحريك لقيمة الدولار لأعلى مقابل الجنيه المصري بالبنوك على عكس توقعات البعض بشأن خفض الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 أبريل 2023

عالميًا؛ انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو أيار لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى ماريكس في مذكرة "خلال المدى القصير (الربع الثاني) نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته".

وأضاف "لو صحت توقعاتنا فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر (للذهب)".

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

فقد سعر غرام الذهب عيار24 نحو 30 جنيها ليصل إلى 2429 جنيها للشراء مقابل 2457 جنيه أمس، بينما تراجع سعره إلى 2451 جنيها للبيع مقابل 2480 جنيها أمس وفقا لمنصة "غولد برايس توداي".

سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر

كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 1417 جنيها للشراء و1839 جنيها للبيع، مقابل 1843 جنيها للشراء و1860 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وفقد سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 25 جنيها ليصل إلى 2125 جنيها للشراء و2145 جنيها للبيع، مقابل 2150 جنيها للشراء و2170 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وبلغ سعر الأوقية من الذهب في مصر نحو 61261 جنيها ( 1983 دولارا)، وفقا لمنصة "غولد برايس توداي".

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وانخفض سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي إلى 18360 جنيها، وفقا لمنصة "آي صاغة" لأسعار الذهب في مصر.

لماذا الاستثمار في الذهب؟

وفقا لأراء العديد من خبراء الاستثمار فإن الذهب أهم الملاذات الآمنة في وقت الأزمات الاقتصادية والركود، ومن ثم بدأ المستثمرون في تحويل أموالهم إلى سوق الذهب منذ بداية أزمة انهيار مصرف سيليكون فالي الأمريكي، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، للحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة الضبابية الاقتصادية.

ومن المحتمل استمرار صعود الذهب مع استمرار الإقبال من المستثمرين على الذهب في ظل استمرار ضبابية الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم، وسط توقعات بارتفاع قوي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وفقا للبيانات الاقتصادية التي تظهر تطورات الأزمة.