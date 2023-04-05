أصيب خلالها مستوطنان: 22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 22 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية طعن و7 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين وإحراق مركبة لهم، بالإضافة لاندلاع المواجهة في 8 نقاط.

وشهدت تل الربيع المحتلة عملية طعن، أدت لإصابة مستوطنين، فيما اندلعت مواجهات في كلا من رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه جنود الاحتلال في مستوطنة ميراف وجبع وعنزا بجنين، وفي بيتا وشارع تل بنابلس، بالإضافة إلى مستوطنة بيت عين في الخليل، فيما وتصدى المواطنون للمستوطنين في مستوطنة بيتار عيليت وأحرقوا حافلة لهم.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إصابة 2 من المستوطنين في "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب بعد عملية طعن نفذها محمد محمود خليل عواودة 21 عاماً من قرية المورق غرب مدينة دورا، وإطلاق النار والقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس وإطلاق النار استهدف نقاط عسكرية قرب بيتا ودورية للاحتلال في شارع تل.

كما سجلت إطلاق النار على مستوطنة ميراف، وعلى قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدتي عنزا وجبع في جنين، بالإضافة إلى إطلاق النار من سيارة مسرعة على مستوطنة بيت عين قرب صوريف في الخليل وإحراق نقطة عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب، إلى جانب إحراق حافلة للمستوطنين في مستوطنة بيتار عيليت في بيت لحم بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.