أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 أبريل-سعر الذهب بالريال السعودي

واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعها خلال تعاملات الأربعاء 5 أبريل/ نيسان 2023، مع تراجع "الأصفر" عالمياً بضغوط بيانات أمريكية، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك+.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5 أبريل

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيعا وشراء؟

تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 239.10 ريال سعودي ( 63.75 دولار )، بحسب منصة "gold-price-today".

وسعر الذهب في السعودية يعتمد في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وهبط سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى 209.22 ريال (55.78 دولار )، كما نزل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 179.33 ريال (47.81 دولار ).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 252 ريالا لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

بينما بلغ سعر عيار سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 222 ريالا، و192 ريالا لعيار 18.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

وفيما يخص أسعار الذهب المستعمل في السعودية، فقد سجل متوسط سعر بيع الذهب القديم في السعودية نحو 204 ريالات للغرام عيار 21، وبلغ 214 ريالا للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودي 175 ريالا للغرام عيار 18.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تحظى سبيكة الذهب التي يبلغ وزنها 1 كيلوغراما في السعودية باهتمام بالغ، وسجل متوسط سعرها إلى 240.876 ألف ريال.

وتختلف أسعار سبائك الذهب في السعودية وفقا لحجمها فهناك سبائك ذهب وزنها 100 غرام وأخرى 50 غراما كذلك 40 غراما حتى 5 غرامات وتكون من العيار 24 قيراطا.

لماذا الاستثمار في الذهب؟

وفقا لآراء العديد من خبراء الاستثمار فإن الذهب أهم الملاذات الآمنة في وقت الأزمات الاقتصادية والركود، ومن ثم بدأ المستثمرون في تحويل أموالهم إلى سوق الذهب منذ بداية أزمة انهيار مصرف سيليكون فالي الأمريكي، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، للحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة الضبابية الاقتصادية.

ومن المحتمل عودة الذهب لمسار الصعود مع استمرار الإقبال من المستثمرين على الذهب في ظل استمرار ضبابية الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم، وسط توقعات بارتفاع قوي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وفقا للبيانات الاقتصادية التي تظهر تطورات الأزمة.