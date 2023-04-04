للحفاظ على صحة الكليتين..إليك هذه النصائح!

الكلى من أهم أعضاء الجسم الحيوية وهي تنقي دم الإنسان من الفضلات والعناصر الفائضة طوال اليوم دون توقف، وتفرز عددا من الهرمونات اللازمة لتنشيط نخاع العظام لينتج خلايا الدم الحمراء، وتنظيم نسبة السوائل بالدم، لاسيما تلك الهرمونات التي تساعد على زيادة امتصاص الحديد في الأمعاء، بالإضافة لتنظيم نسب الأملاح المعدنية والشوارد في الدم مثل (الصوديوم، الكالسيوم، الكلور، البوتاسيوم).

ومن هذا المنطلق يتوجب على كل إنسان أن يدرك مدى أهميه الكليتين، واتباع النصائح الطبية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة الكلى ووظائفها المسببات الرئيسية للفشل الكلوي وتشمل: الوراثة «كإصابة أحد أفراد أسرتك بالفشل الكلوي، الإفراط في تناول الأدوية والمضادات الحيوية ومسكنات الألم، ارتفاع ضغط الدم والإهمال في متابعته وعلاجه إهمال مضاعفات الأمراض المزمنة «كالسكري والذئبة الحمراء».

لا تفرط بشرب العصائر والسوائل، وتناول الماء الصافي بدلاً من المشروبات الغازية فقد اثبت علمياً بأن المشروبات الغازية (الكولا) لا تروي العطش وتضر بالكليتين.

- لا تفرط بتناول الطعام، كالكربوهيدات (السكريات)، والبروتينات (اللحوم) والدهون.

- تناول الخضراوات والفواكه الطازجة يومياً، فهي سر الصحة والرشاقة والحيوية.

-الإفراط في تناول الطعام يبكر من مرحلة الشيخوخة ويزيد من الإصابة بالأمراض.

- مارس الرياضة بانتظام، وخذ قسطا كافيا من الراحة خلال النهار وفي الليل.

-أجر فحصا دوريا لوظائف الكلى، خصوصاً إذا كنت تتناول أيا من أنوع الأدوية.

-قم بزيارة طبيب، وعمل التحاليل اللازمة مثل تحاليل الدم (الكرياتينين واليوريا)، وتحاليل البول البروتين، والأملاح المعدنية، والسكر وغيرها.

-لا تهمل أيا من أعراض التهابات المجاري البولية (كالحرقة عند التبول أو الألم، واحمرار لون البول وألم الخاصرة)، وكذلك حصاوي الكلى.

-تابع معدل ضغط الدم، بحيث لا تزيد ضغط الدم عن المعدل الطبيعي 120/ 80 ملي متر زئبق.

- وأخيراً، تذكر بأن أمراض الكليتين تتميز بأنها خفية غالباً، حيث نلاحظ أن الكثيرين يبدأ بعملية الغسيل الكلوي فجأة، دون أن يعرف أنه مصاب بالفشل الكلوي سابقاً، مما يتوجب اتباع النصائح الطبية السابقة.