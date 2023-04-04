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بالفيديو
شاهد | قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 م
04 ابريل 2023
شاهد | قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة
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