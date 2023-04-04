بالفيديو شاهد | قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 م
04 ابريل 2023
اقتحام- قوات الاحتلال- ليلا- اعتقال- اطلاق نار- مواجهات1.PNG
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 شاهد | قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة

 

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