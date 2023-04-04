موعد ليلة القدر 1444- موعد ليلة القدر شهر رمضان المبارك 2023- مع الاستمرار في شهر رمضان المبارك الذي يقارب على النصف من رمضان، يسأل كثيرون عن موعد ليلة القدر 1444- موعد ليلة القدر شهر رمضان المبارك 2023، حيث حدد المعهد الوطني للبحوث الفلكية تاريخ اليوم الأول من شهر رمضان لعام 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها خبراء مراكز التنبؤ عبر الأجرام السماوية.

موعد ليلة القدر في شهر رمضان 1444

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد ليلة القدر رمضان 2023 حيث يستغل العديد من المسلمين شهر رمضان من كل عام في العبادة والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتقرّب من الله طلبا لرضى الله سبحانه وتعالى وعفوه نظرا لروحانيته التي يتمتع بها بسبب وجود ليلة القدر به، كما أن العباد يتسارعون في نيل المغفرة والعتق من النار.

موعد ليلة القدر رمضان 2023

موعد ليلة القدر 1444 لم يثبت علماء المسلمين تحديد يوم ليلة القدر في شهر رمضان ، حيث لم تذكر آيات أو أحاديث قرآنية ، لكن بعض الناس أشاروا إلى أنها الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك ، حيث يغفر الله تعالى للمصلين الذين يتذكرون الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة.،

بالإضافة إلى ذلك ، فإن ليلة القدر لها علامات نعرفها ، مثل قوة التنوير والضوء فيها ، وتقسيم الصدر ، وهدوء القلب ، وسكون الريح ، وشروق الشمس في الصباح بدون شعاع.

أدعية ليلة القدر شهر رمضان 2023

بعد استطلاع الهلال وتحديد موعد أول يوم رمضان 2023 يتساءل المسلمين عن ليلة القدر خلال الشهر وبالأخص في العشر الأواخر من الشهر الكريم حيث يدعوا من يدركها بعدة أدعية، منها :

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر ويسر أموري واقبل معاذيري وحط عني الذنوب والأوزار.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار.