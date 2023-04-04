إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر صحفية:" إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحيط مسجد عصيدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق".

وبينت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.