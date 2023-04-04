بالفيديو آلاف المصلين يهتفون بالمسجد الأقصى "لبيك يا أقصى" أثناء دخولهم باحاته

هتف الآلاف من المصلين، قبل صلاتي العشاء والتراويح، نصرة للأقصى أثناء دخولهم باحاته، في ظل دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد غداً

وبحسب دائرة الاوقاف في القدس، فقد أدَّى نحو 80 ألفاً من الفلسطينيين من مناطق عدَّة، مساء اليوم الثلاثاء 4/4/2023، صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ13 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

ووصل المصلّون إلى باحات الأقصى بالرغم من إجراءات الاحتلال التي فرضها في محيط المسجد للحدِّ من وصول المصلّين إليه.

وكانت دعوات فلسطينية، قد انطلقت خلال الأيام الماضية لضرورة شدِّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من الاحتلال والمستوطنين، في ظل تصاعد انتهاكاتهم، والدعوة لذبح القرابين في الأقصى المبارك.