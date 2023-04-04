سابقة تاريخية: ترامب يصل نيويورك للمثول أمام محكمة جنائية

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك حيث سيمثل أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.

حطّت الطائرة الخاصة التي أقلّت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين (الثالث من نيسان/أبريل 2023) في مطار لاغوارديا آتية من فلوريدا بعد رحلة استمرّت ساعتين ونصف الساعة ليمثل أمام محكمة لإبلاغه رسمياً بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

ومن المتوقّع أن يمضي الرئيس السابق ليلته في برج ترامب على أن يتوجّه عصر الثلاثاء إلى محكمة مانهاتن.





وكانت لقطات تلفزيونية أظهر موكبًا يغادر منزل ترامب في مارالاغو عند الساعة 12,20 (16,20 بتوقيت غرينتش)، للتوجّه إلى نيويورك، المدينة التي صنع فيها الرئيس السابق اسمه وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.