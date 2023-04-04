لهذا السبب قرر إيلون ماسك تغير شعار "تويتر"..؟!

غيَّر الملياردير الأمريكي ومالك تويتر إيلون ماسك، مساء أمس الاثنين، الشعار الأزرق الخاص بتويتر بصورة الكلبة التي هي واجهة عملة "دوجكوين الرقمية".

ونشر ماسك، عبر حسابه على تويتر، رسم كاريكاتير مفاده أن العلامة الزرقاء باتت "صورة (شعار) قديمة" لتويتر.

وبعد حركة ماسك، وهو داعم دائم لعملة دوجكوين ولطالما أثرت تصريحاته بشأن العملة على أدائها، ارتفعت العملة الرقمية 30% يوم الاثنين، بحسب موقع كوين ديسك المتخصص في متابعة العملات الرقمية.

يشار إلى أن ماسك -الذي أصبح مالك تويتر في أكتوبر الماضي- سبق وأعلن في عام 2021 أن شركة الصواريخ الخاصة به "سبيس إكس" ستقبل الدفع بعملة دوجكوين الرقمية.