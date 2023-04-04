الحركة الأسيرة تدين محاولة الاغتيال المعنوي للأسير عمار مرضي

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الثلاثاء 4/4/2023، أن محاولة الاغتيال المعنوي المشبوهة لعضو اللجنة الأسير المناضل عمار مرضي، لم تعد تنطلِ على أبناء شعبنا، بل أصبحت ترفع مقامهم وتُعلي من شأنهم في عيون الناس.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي :" لا نستغرب ولا نتفاجأ من هذا الأسلوب الرخيص "الاغتيال المعنوي" الذي يستخدمه الاحتلال عبر أدواته المشبوهة، وذلك لمحاولة كسر المناضلين الشرفاء بطريقة جبانة بعد أن يفشل في كسرهم في ساحات المواجهة الحقيقية على الأرض، ونرى أن من يقف خلف هذا البيان المشبوه هو أعداء الوحدة الوطنية وأيادٍ مشبوهة لا تبحث إلا عن زرع الفتنة وخدمة الاحتلال. "

وأكدت، أن القرارات التي يتم اتخاذها في مواجهة إدارة سجون الاحتلال داخل لجنة الطوارئ هي قرارات جماعية وليست فردية، ويتم اتخاذها بعد مشاورات معمقة داخل اللجنة.

وأوضحت أن هذا البيان يحمل إساءة لكل الأسرى وليس للأخ عمار مرضي فقط، فهو عضو في لجنة الطوارئ الوطنية العليا، وهي اللجنة التي استطاعت أن تصد العديد من الهجمات من قبل إدارة السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأصبحت إدارة السجون ترتعب من مجرد التفكير في مواجهة الأسرى تحت قيادة هذه اللجنة المباركة، وهذا ما جعل الأسرى يُنصَرون بالرعب في كل معاركهم في الفترة الأخيرة، وتنتهي المعركة بنصرٍ مؤزر قبل أن تبدأ.

واعتبرت الحركة الأسيرة أن هذه المحاولة الفاشلة لشق عصا وحدتنا لن تثنينا كلجنة وطنية جامعة عن الاستمرار في مواجهة إدارة السجون، ولن تؤثر على مسيرة بدأت منذ ثلاثة سنوات لتعزيز العمل الوطني ومقاومة كل محاولة من إدارة السجون لكسر إرادة أسرانا.