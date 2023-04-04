"تشافي" يحدد هدفه من مباراة الكلاسيكو غداً الأربعاء

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على صعوبة مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".



وكان برشلونة قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "هدفنا، كما هو الحال في كأس السوبر والدوري، هو الفوز. ومع ذلك، ريال مدريد هو بطل الدوري ودوري أبطال أوروبا. سنحاول السيطرة على المباراة، ولكن لن يكون الأمر سهلاً. نتيجة 0-1 هي نتيجة جيدة جدًا".



وعن غياب دي يونج والمصابين، أوضح: "لن يتغير شيء، والفكرة هي نفسها، وهي الاستحواذ على الكرة. لا يوجد تغيير في الخطة. التعادل يؤهلنا للعب في النهائي".

وسيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد يوم غدٍ الأربعاء5/4/2023م، على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في دور الإياب، علماً أن برشلونة فاز على ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيحة 1-0