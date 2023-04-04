دعوات لاقتحام موسع للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

دعت "منظمات الهيكل" المزعوم، اليوم الثلاثاء 4/4/2023، المستوطنين لاقتحام موسع للمسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى "عيد الفصح" وإغلاقه أمام الفلسطينيين.

وطالبت هذه المنظمات، جمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى يوم غدٍ الأربعاء تزامناً مع ما يسمى عيد "الفصح".

وطالبت المنظمات الاستيطانية حكومة الاحتلال، إغلاق الأقصى أمام الفلسطينيين، خلال عيد "الفصح العبري" الذي يتزامن مع شهر رمضان.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة، قررت الجماعات الاستيطانية خلال عيد "الفصح" ذبح القرابين وفرض الطقوس التلمودية والشعائر التوراتية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، و"السجود الملحمي" في ساحات الحرم، إلى جانب محاولة الغناء والرقص والاحتفال عند أبواب المسجد الأقصى.