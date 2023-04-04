اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:44 م
04 ابريل 2023
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اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

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