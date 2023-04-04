الشيخ صلاح يحذر من محاولات المستوطنين لإدخال "قرابين" إلى المسجد الأقصى

حذر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء، من محاولات إدخال قرابين المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لأداء طقوسٍ تلمودية فيه، داعيًا إلى دفع الخطر عن الأقصى، ومنع المستوطنين من إدخال القرابين إليه.

وأوضح الشيخ صلاح، أن المطلوب من "العلماء التأكيد للأمة الإسلامية وللعالم العربي وللشعب الفلسطيني، ولجميع احرار العالم، أنّ قضية المسجد الأقصى هي قضية منتصرة".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غد الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".