الداعية طارق سويدان يوجّه رسالة للمرابطين والمرابطات في الأقصى

وجّه الداعية الإسلامي طارق سويدان، اليوم الثلاثاء، رسالة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

وقال سويدان في تصريحات إعلامية: "رسالتي للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، لم يبقى في الأمة شعلة جهاد إلّا عندكم، فإن أنطفـأت فلن يبقى شعلة في الأمة".

وأضاف: "الجهاد يأتي على أيديكم، ويقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة تجاه القدس والأقصى، ونحن على عاتقنا مسؤولية أكبر كأمة بنصرتكم بكل وسائل النصر؛ وحينئذ سنكون أمة قوية".

وتابع: "أنتم شرف الأمة ورأس الحربة، وفي رباطكم تجتمع حسنة العبادة والفرائض مع أجر الجهاد والدفاع عن شرف الأمة أمام هؤلاء الأنجاس الملاعين، وإذا كسرتم أنتم ولنتم فستخور قوى الأمة وعزائمها".

وأردف: "يا ملح الأرض لا تفسدوا، فإن الطعام إذا فسد عولج بالملح؛ لكن فساد الملح لا يعالجه شيء، فأنتم ملح الأمة وشرفها وكونوا قدوات كما نعرفكم، تربون أجيالكم على حب الشهادة والدفاع عن الأقصى".