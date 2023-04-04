"أونروا" تدعو "اتحاد الموظفين" بالضفة لفتح عياداتها واستقبال المرضى

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، اتحاد الموظفين العرب بالضفة الغربية، لاعادة فتح العيادات في مخيمات اللاجئين، لتقديم الرعاية الصحة للفئات الأكثر هشاشة والذين أصبحوا بأمس الحاجة للعلاج.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية، "إن حياة المئات من المرضى في خطر شديد، بسبب إضراب الموظفين، وأنه أصبح من الضروري فتح العيادات لاستقبال المرضى"، مشيرا إلى أن "كميات كبيرة من الأدوية شارفت على انتهاء صلاحيتها، بسبب عدم تقديمها للمرضى، وخاصة الأنسولين وأدوية أخرى، وأن الخسارة هائلة على المستوى الصحي والمادي".

وأضاف أبو حسنة "حتى في الإضرابات الكبيرة في كل مكان من العالم، تبقى العيادات والمشافي تعمل، ولو بصورة جزئية لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم أدوية منقذة للحياة".

وتابع: "الأونروا منفتحة لنقاش زيادة رواتب موظفيها، وأن لديها مقترح جرى تقديمه إلى كافة الوسطاء، مضيفا أن الأونروا على "استعداد لدعم طرح موضوع سياسة الرواتب والأجور وزيادة رواتب الموظفين أمام اللجنة الاستشارية في حزيران/ يونيو القادم".

وأردف: "زيادة رواتب الموظفين هو قرار المانحين لأنهم من سيمول أي زيادة، فيما أبلغتنا بعض الدول بعدم قدرتها على زيادة تبرعاتها للأونروا".

وأعلن اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي عن إضراب شامل في جميع محافظات الضفة، إلى حين الوصول لحل مع إدارة أونروا، وتعهدها بحقوق الموظفين"، حيث تمثلت المطالب تتمثل بزيادة رواتب العاملين في الضفة الغربية، بناء على مسح أظهر حاجة الموظفين لزيادة الرواتب.