كويتي ينسحب من بطولة دولية بعدما أوقعته القرعة ضد لاعب "إسرائيلي"

أعلن لاعب كويتي، اليوم الثلاثاء، انسحابه من بطولة العالم للمبارزة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في واقعة جديدة تؤكد رفض الرياضيين الكويتيين فكرة "التطبيع الرياضي".

وقال الكويتي أحمد عوض على صفحته في "تويتر" إنه انسحب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في بلغاريا، وذلك بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة مع لاعب إسرائيلي.

وأوضح أن خطوته جاءت "رفضاً للكيان الصهيوني المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية".

وفي مارس من العام الماضي، أعلن اللاعب الكويتي عبد الرزاق البغلي الانسحاب من سباق "الموتو سيرف" في بطولة أبوظبي الدولية، تجنباً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وسبق انسحاب اللاعب البغلي انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في شهر يناير من العام الماضي، من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاماً، والتي أقيمت في الإمارات للسبب ذاته.

كما انسحبت المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب من معرض إكسبو دبي 2020.

وتؤكد الكويت باستمرارٍ تمسُّكها بمقاطعة "إسرائيل" ومنتجاتها ومن يتعامل معها من الشركات والأفراد.

وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964.

كما لا يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة"، سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان بمنزلة خيانة.