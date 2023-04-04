هل سيحضر رئيس ريال مدريد مباراة الكلاسيكو غدًا في الكامب نو

ذكرت إذاعة إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن بيريز رئيس الميرنغي يميل أيضا إلى عدم الذهاب للكامب نو في مباراة الغد.

وغاب بيريز عن كلاسيكو الليغا في الكامب نو، لتفادي غضب جمهور برشلونة، على خلفية موقف ريال مدريد من قضية نيغريرا.

وأضافت إذاعة "كادينا كوبي": "بيريز سيحسم قراره النهائي صباح يوم المباراة، لكن الأقرب عدم السفر إلى كتالونيا والبقاء في مدريد".

وألغى برشلونة الغداء المشترك بين إدارة الناديين قبل كلاسيكو الليغا الأخير، بقرار من خوان لابورتا رئيس البارسا، وسيكرر نفس الأمر قبل مباراة الغد.

ويستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد أن ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.