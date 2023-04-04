الشيخ عكرمة صبري لـ"فلسطين اليوم: نحمل الاحتلال مسؤولية توتر الأوضاع بالأقصى غداً 

طالب الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، المواطنين بالرباط في المسجد الأقصى وصد اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتوقعة غداً، مشدداً على ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك في جميع الأيام لصد الأخطار التي تحدق به يوماً بعد يوم.

وحمل الشيخ صبري خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الاحتلال مسؤولية أي مس وتوتر قد يحدث بالمسجد الأقصى المبارك غدا، وأي استفزاز لمشاعرهم في شهر رمضان الذي هو شهر العبادة قائلا:"تدخلكم في العبادة هو تدخل غير شرعي وغير قانوني وغير حضاري ويتعارض مع حقوق العبادة".

وقال الشيخ صبري :" تضييقات قوات الاحتلال بحق المصلين متواصلة، حيث ان الاحتلال حول مدينة القدس لثكنة عسكرية، مبيناً أن تضييق الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى يستهدف الشباب بالدرجة الأولى.

وأوضح، أن الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون لا تتم إلا بحماية جيش الاحتلال وشرطته.

وبيّن صبري، أن نداء شد الرحال الأقصى هو في الأصل نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي.

ويشار إلى أن المتطرفون يواصلون حشد أنصارهم بشأن تنفيذ اقتحام واسع لباحات المسجد الأقصى وذبح القرابين غداً، وسط تحذيرات فلسطينية ومقدسية من تبعات الخطوات الخطيرة.