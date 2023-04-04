متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة، كل يوم يمر في شهر رمضان المبارك 1444، ولم تُعلن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية في رام الله عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، يزيد الخوف والقلق من ألا تقدم الوزارة على صرف مستحقاتهم قبل العيد، خاصة مع تضاعف حجم متطلبات الأسرة عند قدوم شهر رمضان المبارك والعيد، خاصة الذين يحتضنون في منازلهم مرضى ويحتاجون إلى مصاريف كثيرة لشراء الأدوية اللازمة لهؤلاء.

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر

هل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر، يتساءل أكثر من 100 ألف مستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف مستحقات الشؤون، وهل تصرف شيكات الشؤون قبل عيد الفطر 2023، أم بعد العيد كما جرت العادة في السنوات القليلة المقبلة، إذ إنه رغم صراخ الأسر الأكثر عوزاً وفقراً إلا إن السلطة والوزارة لا تعطيان أي اهتمام لهذا الملف، إذ خرجت وزارة التنمية الاجتماعية بتصريح يفيد بأنه لا موعد محدد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، وهو ما يعني أنه من الممكن ألا تصرف قبل العيد.

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة 2023

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة 2023، فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، يتابع باستمرار ملف ومستجدات الإعلان عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية 2023، إذ أقدمت وزارة التنمية على صرف الدفعة الأخيرة لتلك الفئة المتعففة في شهر أكتوبر 2022 الماضي، وحتى نهاية صياغة هذه المقالة لم تُصرف أي أموال لهؤلاء الفقراء الذين هم أكثر حاجة للأموال من غيرهم، لأنهم يعتبرون ما يتقاضونه من وزارة التنمية مصدر دخل وحيد لهم.

موعد صرف شيكات الشؤون 2023 وزارة التنمية رام الله

موعد صرف شيكات الشؤون 2023 وزارة التنمية رام الله، تتلقى الأسر المتعففة مبالغ ضئيلة من وزارة التنمية الاجتماعية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر تبدأ الدفعة من 750 شيكلاً وتصل إلى 1800 شيكل كحد أقصى، وبالرغم من أن المبالغ قليلة إلا أن الوزارة تتأخر بصرف مستحقاتهم، بينما تواصل وزارة المالية في رام الله صرف رواتب موظفي السلطة باستمرار كل شهر مع صرف جزء من مستحقاتهم أيضا! فإلى متى ستبقى معاناة مستفيدي الشؤون الاجتماعية؟