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انفو فيديو لـ"فلسطين اليوم": القــدس على صفيح ساخن
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:23 م
04 ابريل 2023
انفو فيديو | القــدس والمنطقة على صفيح ساخن
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