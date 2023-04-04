الأوقاف بغزة ترجع المبلغ المدفوع للحجاج الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، للأخوة المواطنين الكرام المسجلين لقرعة الحج بأنها أرجعت المبلغ المدفوع من الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "تعلمكم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم إرجاع أمانة المبلغ المدفوع لدخول القرعة وهو (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالشيكل أو الدولار بعد إجراء القرعة المباشرة".

وأضافت الوزارة: "على من لم يحالفه الحظ هذا العام أو تم قبوله للحج العام القادم 1445هـ, التوجه لسحب المبلغ المودع من نفس البنك الذي أودع فيه".