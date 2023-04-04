الأوقاف بغزة ترجع المبلغ المدفوع للحجاج الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:04 م
04 ابريل 2023
سفر الحجاج - حج
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، للأخوة المواطنين الكرام المسجلين لقرعة الحج بأنها أرجعت المبلغ المدفوع من الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "تعلمكم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم إرجاع أمانة المبلغ المدفوع لدخول القرعة وهو (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالشيكل أو الدولار بعد إجراء القرعة المباشرة".

وأضافت الوزارة: "على من لم يحالفه الحظ هذا العام أو تم قبوله للحج العام القادم 1445هـ, التوجه لسحب المبلغ المودع من نفس البنك الذي أودع فيه".

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