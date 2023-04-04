لجان المقاومة: عملية "تل أبيب" رد على جرائم العدو الصهيوني ضد الأقصى

باركت لجان المقاومة في فلسطين، عملية الطعن البطولية في مدينة "تل أبيب" التي أدت إلى إصابة جنديين "إسرائيليين" صباح اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023، معتبرة أنها رد طبيعي وحقيقي على جرائم العدو الصهيوني ضد المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أن عملية الطعن في "تل أبيب" صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وأتثبت من جديد هشاشة هذا الكيان الصهيوني المجرم.

ودعت شبابنا الحر الثائر وكافة مقاومينا وأبطال شعبنا في كل مكان وشبر من أرضنا المباركة لمواصلة توجيه الضربات القوية والنوعية ضد جنود العدو الصهيوني وقطعان المستوطنين المجرمين حتى زوالهم عن أرضنا المباركة.

وتوجهت بالتحية والفخر والاعتزاز للسواعد المقاتلة والمقاومة المباركة التي تواصل الرد على جرائم العدو الصهيوني ويواصلون نهج المقاومة والشهادة والجهاد رغم جميع التحديات والمؤامرات.

وأصيب جنديان "إسرائيليان" إحداهما حالته خطيرة في عملية طعن في "ريشون لتسيون بتل أبيب"، صباح اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023.