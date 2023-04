حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة، تبدأ مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس والقاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، مساء يوم غد الأربعاء 5 ابريل 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، إذ تذاع المباراة على قناة SSC1 HD التي أسندت مهمة التعليق إلى الشاب ذو الحنجرة الرهيبة السعودي فهد العتيبي،

من هو حكم مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك، وانتهت مباراة ذهاب كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف لصفر جاء بنيران صديقة عن طريق ميليتاو لاعب الملكي، وهو ما وضع قدم برشلونة في نهائي البطولة، إلا إن التأهل لم يُحسم بعد في انتظار ما ستسفر عنه الـ 90 دقيقة القادمة على ميدان كامب نو يوم غد الأربعاء، إذ من المؤكد أن ريال مدريد لن يستسلم وسيحاول جاهداً تخطي برشلونة، لاسيما بعد أن تلقى 3 هزائم على التوالي من غريمه التقليدي، فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ينشر اسم حكم مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك 2022-2023.

إقرأ المزيد: معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة القادمة في الكأس 5 ابريل 2023

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة، بعد قضية رشوة الحكام من برشلونة، وتقديم الأدلة الورقية على ذلك، بات عشاق ريال مدريد بشكل خاص وجمهور كرة القدم على وجه العموم يبحث عن أسم حكام المباريات التي يخوضها برشلونة ضد الفرق الأخرى خاصة المنافسة لها، لذلك زاد البحث عن اسم حكم مباراة كلاسيكو إياب ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامته يوم غد الأربعاء 5 ابريل 2023، إذ أسندت المهمة إلى خوان مارتينيز مونويرا، والحكم خوسيه لويس جونزاليس بمراقبة غرفة تقنية الـ VAR.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Morning training session at the Ciutat Esportiva Joan Gamper ahead of #ElClásico!



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/V0Nd4d1rc8