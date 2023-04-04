تجنب هذه الاطعمة خلال السحور فهي تسبب الخمول خلال الصيام ..والقهوة ابرزها ؟

نشر موقع Healthline" عن إصابة بعض الصائمين بالخمول والارهاق خلال الصيام ، ليؤكد الدكتور محمد مسعود، رئيس مركز معلومات الأمن الغذائي ان سبب الخمول يعود لتناول أطعمة غير صحية خلال السحور ، وتكون هي السبب الرئيسي للإرهاق .

وعن ابرز الأطعمة التي نصح الطبيب بجنبها خلال السحور للابتعاد عن الخمور والكسل :

المخللات

ينبغي الابتعاد عن المخللات في السحور، لأنها تتسبب في الشعور بالعطش أثناء الصيام، ومن ثم الخمول، بسبب محتواها العالي من الملح، الذي يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

الجبن الرومي

من منتجات الألبان الممنوع تناولها على السحور، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الملح، الذي يزيد الشعور بالعطش والخمول خلال ساعات الصيام.

اللحوم المصنعة

مثل البسطرمة واللانشون والبلوبيف، يحظر تناولها على السحور خلال شهر رمضان المبارك، لاحتوائها على مستويات عالية من المواد الحافظة والصوديوم.

القهوة

ينصح بتجنب شرب القهوة بعد تناول وجبة السحور، لاحتوائها على مادة الكافيين، التي تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق عملية التبول، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش والإرهاق أثناء الصيام.

وينطبق نفس الأمر على الشاي والمشروبات الغازية.

المخبوزات

من الضروري أن تكون مائدة السحور خالية من المخبوزات، مثل الفينو والباتيه، لأن الدقيق الأبيض المستخدم في تصنيعها يرفع سكر الدم بشكل حاد ثم يخفّضه سريعًا، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول أثناء الصيام.

الحلويات الرمضانية

من الأطعمة الممنوعة على السحور، لأن الحلويات الرمضانية تؤدي إلى انخفاض طاقة الجسم أثناء الصيام، بسبب الاضطرابات التي تلحقها بمستويات السكر في الدم، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات.

المقليات

يمكن للأطعمة المقلية استنزاف طاقة الجسم أثناء الصيام، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة وافتقادها للألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.