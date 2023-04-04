ما هو أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان؟

تعتبر القهوة، من المشروبات التي يفضلها الكثيرون وخاصة في الدول العربية كافة، ومع حلول شهر رمضان، يعاني عدد كبير منهم، صعوبة التوقف عن تناولها.

وترى أخصائية التغذية تاله الخطيب، أن أغلب النصائح التي توجه للصائمين خلال شهر رمضان، تركز على كيفية التوقف كلياً عن تناول القهوة، وهو ما يعد أمراً مستحيلا بالنسبة لعشاق، مشيرة إلى أنه بدلاً من الطلب منهم التوقف عن تناول القهوة كلياً، يجب توجيههم لتناول الكمية المناسبة بالتوقيت المناسب.

أفضل وقت لتناول الصائم للقهوة

وترى الأخصائية أنه يجب الامتناع عن شرب القهوة مباشرة بعد وجبة الإفطار، لأنها تمتص معادن بعض الأطعمة كاللحوم وغيرها، وبالتالي يمكن للصائمين البدء بشربها بعد الإفطار بساعة، وحتى ساعتين ونصف، وبمعدل يتراوح من فنجان واحد الى ثلاثة فناجين كحد أقصى بالنسبة لمدمني شرب القهوة.

السحور

وشرحت الدكتورة الخطيب بأنه لا ضير من شرب فنجان واحد من القهوة العربية أو التركية أو الإسبرسو عند السحور، في حين يمكن لمحبي الأنواع الأخرى من القهوة شرب كوب صغير إن أرادوا ذلك، مشيرة الى أن القهوة مفيدة عند شربها باعتدال، فهي غنية بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، وتعزز اليقظة وتقلل الشعور بالتعب وتحد من الإمساك.

وختمت الأخصائية قائلة: "من الصعب جداً تحديد عدد السعرات الحرارية التي يحتويها كل نوع من أنواع القهوة بدقة، وذلك نظراً لاختلاف أحجام الأكواب، وطرق التحضير، ولكن إجمالا فإن عدد السعرات التي يحتويها فنجان القهوة العربية والتركية والإسبرسو، يتراوح بين 5 و15 سعرة حرارية بحد أقصى، شرط عدم إضافة السكر".