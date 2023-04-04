بعد قرار مجموعة "أوبك+" بالأمس ..أسعار النفط تواصل الارتفاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:09 م
04 ابريل 2023
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بعد قرار دول في مجموعة "أوبك+" خفض المزيد من إنتاج الذهب الأسود الأسواق ، تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء 4/4/2023 ، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.04% إلى 81.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.92% إلى 85.71 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

أغلقت عقود الخام التعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بأكثر من 6%، حيث سجل الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6.3% عند 80.42 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة بنسبة 6.3% أيضا عند 84.93 دولار للبرميل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

 

 

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