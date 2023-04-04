بالصور رياضية "الجهاد الإسلامي" برفح تختتم بطولة "وحدة الساحات" لكرة القدم

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح، مساء أمس، بطولة "وحدة الساحات" لكرة القدم الرمضانية على أرض ملعب الزعيم بحي البرازيل شرقي رفح.

وشارك في حفل البطولة النهائية عضوا المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام والأستاذ أحمد المدلل، وجمع من قيادة الحركة في اقليم رفح وعدد من الشخصيات الحركية والاعتبارية والرياضية وعوائل شهداء معركة "وحدة الساحات “والفرق الرياضية المشاركة، إضافة إلى حشد من الجمهور الرياضي.

وفي أجواء كروية وحماسية لافتة شهدت البطولة النهائية منافسة قوية بين فريق "الزعيم" وفريق "الترابين"، انتهت بفوز فريق الزعيم على نظيره الترابين بضربات الترجيح.

وفي نهاية البطولة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي الفريق الفائز بالمركز الأول والثاني وحكام البطولة والقائمين عليها.











