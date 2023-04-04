بالصور رياضية "الجهاد الإسلامي" برفح تختتم بطولة "وحدة الساحات" لكرة القدم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:56 ص
04 ابريل 2023
اختتام بطولة وحدة الساحات لكرة القدم في رفح.jpeg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح، مساء أمس، بطولة "وحدة الساحات" لكرة القدم الرمضانية على أرض ملعب الزعيم بحي البرازيل شرقي رفح.

 وشارك في حفل البطولة النهائية عضوا المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام والأستاذ أحمد المدلل، وجمع من قيادة الحركة في اقليم رفح وعدد من الشخصيات الحركية والاعتبارية والرياضية وعوائل شهداء معركة "وحدة الساحات “والفرق الرياضية المشاركة، إضافة إلى حشد من الجمهور الرياضي.

وفي أجواء كروية وحماسية لافتة شهدت البطولة النهائية منافسة قوية بين فريق "الزعيم" وفريق "الترابين"، انتهت بفوز فريق الزعيم على نظيره الترابين بضربات الترجيح.

وفي نهاية البطولة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي الفريق الفائز بالمركز الأول والثاني وحكام البطولة والقائمين عليها.

fe06ad7f-3759-488d-9956-80c1b8497b02.jpg
f0e085ac-5e90-441a-b820-85f75073f132.jpg
c482e7b6-8b09-4d09-ad0b-d5eed3649ff4.jpg
b79c19ed-d855-4963-a415-24888a822ae0.jpg
9100d981-b7cf-4dc6-a6bd-08b258865033.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات