المرور بغزة: وفاة و3 إصابات بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023، عن وفاة الشاب عصام محمد إبراهيم أبو مصطفى 33 عامًا سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، متأثرًا بإصابته جراء دهسه بمركبه من نوع فلوكس واجن سوداء اللون، مساء الاثنين، يقودها السائق (م. م) 54 عامًا سكان رفح تل السلطان، إذ تم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ثم توفي بعد ذلك".

وقالت شرطة المرور إنها حجزت المركبة، أوقفت سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي السياق ذاته، أوضحت شرطة المرور، أن 13 حادث سير وقعت خلال تلك الفترة نتج عنها 3 إصابات، إصابتين منها متوسطتين، والثالثة طفيفة، خلاف حالة الوفاة.

وأفادت إدارة المرور والنجدة أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 23 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.