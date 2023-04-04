احذر هذه العادات في رمضان...فما هي؟

قد يرتكب الصائمون خلال رمضان العديد من الأخطاء فيما يخص بعض العادات الغذائية، ما يصيبهم بالعديد من المشاكل.

وحذر بعض الأطباء والمختصين في مجال الصحة بضرورة الابتعاد عن بعض العادات الخاطئة للصائم في رمضان ومن المشاكل الصحية، ما يلي:

وحذر الدكتور طارق البليلي استشاري الباطنة والغدة الصماء والسكر والتغذية العلاجية في مصر من مجموعة من العادات التي يمارسها الصائمون خلال فترة الإفطار، قائلاً: "البداية من السحور الذي يجب الابتعاد فيه عن الأطعمة المليئة بالأملاح، والتركيز على الأطعمة الغنية بالمياه، والتي تساعد الجسم في فترة الصيام".

ونصح بعدم تناول المياه قبيل بدء الصيام، وبالتحديد في الساعة الأخيرة قبيل الفجر؛ لأن أضرارها أكثر من نفعها، حيث يقوم الجسم بالتخلص منها سريعاً بجانب تسببه بضغط على مجموعة من الأجهزة؛ نظراً للمياه الزائدة، الأفضل هو تناول المياه خلال فترة الإفطار وعلى أكثر من مرة".

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أنه: "يجب خلال ساعات الإفطار تناول الفاكهة الغنية بالماء والعناصر المفيدة للجسم كالتفاح والبطيخ والشمام، بجانب العصائر الطبيعية، والابتعاد عن أي عصائر مصنعة والمشروبات الغازية".

كما نصح بعدم تناول الماء البارد على الإفطار مباشرة وعلى معدة خاوية؛ لأنها تقوم بعمل انقباض للأوعية الدموية التي تصل للمعدة، وتسبب تقلصات لها آثار سلبية على الهضم وتهيّج الحموضة".

وعن خطورة الأغذية الغنية بالتوابل، لفت : "تسبب عدم انتظام ضربات القلب، الأطعمة التي تم تقلَ في الزيت على درجة حرارة مرتفعة، تسبب أيضاً الشعور بالتخمة".

وقال الدكتور:" يجب الإكثار من الخضراوات والفاكهة على حساب المخللات التي تعد من الأمور التي يجب الابتعاد عنها، ويجب توعية الأسر لتقليل وجوده على السفرة؛ لأن له مخاطر كبيرة تصل لتكوين الحصوات".

كما حذر من الحلوى التي هي من العادات الخطيرة التي اعتادها الصائمون في عدد كبير من الدول العربية، فكثرتها تسبب أزمات خطيرة وتقوم برفع نسبة السكر في الدم. ويفضل تناول قطعة صغيرة من الحلوى كل يومين، بشرط أن يتم صنعها في المنزل بعسل النحل الطبيعي، والابتعاد عن السكريات المصنعة".

وتابع استشاري التغذية العلاجية قائلاً: "يجب الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والدسمة خلال فترة الصيام أو أن يتم تقليل نسبتها إذا أراد الصائم تناولها، مع استشارة الطبيب المختص بشكل دائم، وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة".



ونصح قائلاً: "يجب عدم إهمال وجبة السحور، مع مراعاة أن يكون الطعام الذي نتناوله يحتوي على كربوهيدرات بنسبة 65 في المئة تقريباً، والبروتين 20 في المئة، والدهون 10 في المئة، والباقي من الخضراوات والفاكهة".