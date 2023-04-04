الذكرى الـ 21 لاستشهاد المجاهد نضال سويطات

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كان مخيم جنين على موعد مع فارسه نضال محمد سويطات في 4 أبريل 1981م، لعائلة كريمة من عوائل شعبنا الفلسطيني، تنحدر من بلدة "الشيخ" قضاء حيفا المحتلة، وله أربعة أخوة وأربع أخوات، وترتيبه الثاني بينهم، وقدمت العائلة شقيقه الاستشهادي يوسف سويطات أحد مجاهدي سرايا القدس منفذ عملية الخضيرة المزدوجة في 28 أكتوبر عام 2001م.

درس نضال في مدارس وكالة غوث اللاجئين في مخيم جنين، ثم انتقل إلى مدرسة ثانوية جنين، قبل أن يلتحق بمعهد قلنديا لدراسة الميكانيكا.

مع بدايات انتفاضة الأقصى، شارك في المظاهرات ورشق الحجارة على الدوريات الصهيونية، حيث ظهر أكثر من مرة على شاشة التلفاز وهو يرشق الجنود بالحجارة، ومع تطور العمل المقاوم، قام الشهيد يوسف شقيقه نضال بتدريب أخيه نضال على حمل السلاح والقنص به.

شهيداً على طريق القدس:

شارك شهيدنا في الدفاع عن مخيم جنين في معركة نيسان 2002م، رافضاً الخروج بعد أن طلب منه الأخوة للتخفيف عن أسرته كون شقيقه شهيد.

ومع اشتداد المعركة في يوم 4 نيسان 2002م، انسحب الشهيد نضال مع أربعة من رفاقه منهم اثنان من قوات الأمن الوطني كانا مصابين في أحد المنازل في منطقة الساحة، وحاول الشهيد نضال ومعه الشهيد محمد طالب إسعاف رفاقهم، وفي تلك اللحظة كشفت طائرة صهيونية مكان الخمسة فأطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه المنزل مما أدى لاستشهادهم جميعاً، وهم: نضال سويطات، محمد طالب، فادي قاسم، مصطفي الشلبي، ونزار مطاحن، وبقيت جثث الشهداء في المنزل مدة 12 يوماً، حتى حضر الصليب الأحمر ونقلها لمستشفى جنين الحكومي.