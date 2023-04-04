زيدان يُنهي عطلته ويعود للتدريب مُجدداُ من بوابة هذا النادي!

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العودة إلى التدريب مجدداً اعتباراً من الموسم المقبل، بعد أن قضى عطلة استمرت عامين بعدما أعلن عن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني 2021 بعد موسم محبط.

ووفق وسائل إعلام رياضية إسبانية، فأن زيدان أعلن عن عودته للتدريب بالفعل للمقربين منه ولفريق العمل الخاص به، بدءاً من الموسم المقبل.

واتخذ زيدان هذا القرار بعدما فقد الأمل في تدريب المنتخب الفرنسي عقب تجديد عقد المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني الحالي للديوك، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ووفق الصحيفة الإسبانية، قد يعود زيدان إلى التدريب من بوابة ريال مدريد أو من خلال نظيره باريس سان جيرمان لكن هذا يعتمد على عدة أمور على رأسها رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن زيدان البالغ 50 عاماً رحل عن صفوف ريال مدريد في يونيو 2021 بعد موسم محبط لم يحقق فيه البطولات رفقة الملكي.