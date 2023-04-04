بالأسماء : اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 4/4/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. الشيخ كايد حمد- عينابوس جنوب نابلس
٢. المحرر معتصم النابلسي- نابلس
٣. محمد بدر- بيت لقيا غرب رام الله
٤. محمد أبو سراج- بيت لقيا
٥. الدكتور حسام مسك- الخليل
٦. مالك المحسيري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٧. محمد توفيق العاصي- مخيم الدهيشة
٨. ضياء الجعفري- مخيم الدهيشة
٩. إسماعيل فراج- مخيم الدهيشة
١٠. وليد عوينة- مخيم الدهيشة
١١. السيدة روضة أبو عجمية- مخيم الدهيشة
١٢. شقيق الشاب تامر حربي- مخيم الدهيشة
١٣. أمير فادي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله