بالأسماء : اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 4/4/2023 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. الشيخ كايد حمد- عينابوس جنوب نابلس

٢. المحرر معتصم النابلسي- نابلس

٣. محمد بدر- بيت لقيا غرب رام الله

٤. محمد أبو سراج- بيت لقيا

٥. الدكتور حسام مسك- الخليل

٦. مالك المحسيري- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٧. محمد توفيق العاصي- مخيم الدهيشة

٨. ضياء الجعفري- مخيم الدهيشة

٩. إسماعيل فراج- مخيم الدهيشة

١٠. وليد عوينة- مخيم الدهيشة

١١. السيدة روضة أبو عجمية- مخيم الدهيشة

١٢. شقيق الشاب تامر حربي- مخيم الدهيشة

١٣. أمير فادي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله