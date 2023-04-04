ماذا هددت الفصائل "إسرائيل" عبر الوسطاء حال تنفيذ المتطرفين لخطواتهم في الأقصى غداً؟

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية من مصادر مطّلعة، أن الفصائل الفلسطينية أجرت، على مدار الأيام الماضية، مباحثات مع الوسطاء، أبلغتهم في خلالها بأن الخطوات المنوي تنفيذها في الحرم القدسي «تمثّل تهديداً حقيقياً وتجاوزاً للخطوط الحمراء»، وأن «هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه»، محذّرة من أن «حكومة الاحتلال، بسماحها للمتطرّفين بمثل هذه الإجراءات، فإنها تلعب بصاعق تفجير كبير في المنطقة.

ونبّهت الفصائل، المصريين والقطريين والأمم المتحدة على السواء، إلى أن تكرار محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، إنّما يولّد ظروفاً مشابهة للحالة التي سادت قُبيل معركة «سيف القدس» عام 2021.

تستعدّ المقاومة وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية لإمكانية التدخّل عسكرياً إذا لزم الأمر، فيما رفعت أذرعها العسكرية درجة تأهّبها تحسّباً لاحتمال وقوع مواجهة قريبة مع العدو، خصوصاً أن سلطات الاحتلال مستمرّة في إحكام سيطرتها على مدينة القدس، خاصّة الحرم القدسي (الذي اقتُحم 25 مرّة الشهر الماضي) ومحيطه، وواصل حملته الشاملة لإطباق الخناق على الأقصى والمصلّين من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تهويد المدينة بالكامل.

وأفادت فيه مصادر فلسطينية بأن المندوب القطري، محمد العمادي، سيصل إلى قطاع غزة عبر معبر «إيرز» (بيت حانون) شمال القطاع خلال ساعات، حيث سيعقد لقاءً مع الفصائل ويبحث معها كيفية الحفاظ على حالة الهدوء.