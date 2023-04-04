الجالية الفلسطينية في أميركا تجمع التبرعات للمحتاجين من شعبنا

تواصل الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية جمع التبرعات المادية والعينية ودعم المؤسسات الطبية في الوطن على مدار العام، لتبلغ ذروتها في شهر رمضان الفضيل.

ويأتي جمع التبرعات ضمن حملات تشرف عليها مؤسسات الجالية لتقدم لمستحقيها في فلسطين ودول الشتات وبالتحديد مخيمات اللجوء في لبنان.

وبحسب الجالية الفلسطينية بأمريكا، فقد استطاعت مؤسسات في أريزونا، وكاليفورنيا، ونيوجوزي، والينوي، وميشغيان، ووولايات أخرى، ضمن حملات تضامنية، جمع الآلاف من الطرود الغذائية للأسر المحتاجة وكسوة العيد للأطفال في فلسطين.

وأوضحت الجالية، أن هذه المساعدات هي للحد من تأثير الحصار والمعاناة الاقتصادية التي يواجهها أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، واستمرار ارتدادات (كوفيد 19) التي أضرت بأوضاع العائلات الفلسطينية بشكل كبير نتيجة الارتفاع المهول في الأسعار.