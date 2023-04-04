القدس على صفيح ساخن بعد إصرار المتطرفين على تنفيذ مخططاتهم وسط تحذيرات للفصائل

يواصل عشرات المستوطنين منذ الصباح الباكر اليوم الثلاثاء 4/4/2023 تنفيذ اقتحامات جماعية لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال .

قوات الاحتلال ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان تواصل التضييق على المصلين وتُصر كل ليلة على إخراج المعتكفين من باحات الاقصى ، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية المصلى القبلي وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته.

غداً الاربعاء يشكل يوم مفصلي وحاسم في باحات المسجد الأقصى وخاصة ان الجماعات المتطرفة تواصل دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.

وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، رصدت مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح العبري.

الجماعات الاستيطانية المتطرفة أطلقت دعوات لذبح القرابين في باحات المسجد الاقصى مساء غد في تحد واضح للمشاعر الاسلامية ، رغم تهديدات الفصائل بشأن ما قد يحدث في المسجد الاقصى وتجاوز الخطوط الحمراء

الفصائل الفلسطينية حذرت من أن مخططات المتطرفين قد تصبّ الزيت على النار والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعياتها ، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير، ورفع مستوى الجهوزيّة، وشدّ الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد المبارك.

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