بالفيديو إصابات برصاص الاحتلال عقب اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم

أُصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اندلعت صباح اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد "مراسلنا"، بأن أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال، على مدخل مخيم الدهيشة في بيت لحم عقب اقتحمه.

وقال "مراسلنا": إن قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين الذين تصدوا لاقتحامهم، ما أدى لإصابات مختلفة، تم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج الرعاية الصحية اللازمة.

وارتفعت وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر مارس الماضي، رداً على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، مخلّفة قتيلين "إسرائيلييْن"، وإصابة 25 آخرين.

ورصد مركز "معطى" خلال مارس 1055 عملاً مقاوماً، بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.