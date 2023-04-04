دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 أجمل أدعاء 13 رمضان مستحبة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 أجمل أدعاء 13 رمضان، يحل اليوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، إذ تفصلنا 48 ساعة عن حلول منتصف شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك يبدأ العد التنازلي لانتهاء الشهر الفضيل تدريجيا، إذ شهر رمضان أياما معدودات وتنقضي بسرعة البرق، لذا يحرص المسلمين جميعا على استثمارها بكل الأعمال الصالحة، ومنها الدعاء للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

دعاء 13 رمضان 2023 مكتوب

دعاء 13 رمضان 2023 مكتوب، من العبادات والأعمال المحببة عند الله سبحانه وتعالى هو الدعاء، إذ يدعو المسلم إلى الله عز وجل تضرعاً وأملا أن يستجيب الله له ويحقق أمنياته، فالأدعية سلاح المسلم ووقاية له من كل شر وسوء، إضافة إلى أنه يحصل مقابلها على الحسنات ويمحو السيئات وينال الأجر والثواب عليها، كما إن الدعاء هو وسيلة الصلة الوثيقة بين الله وعباده الصالحين، لذا يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أدعية اليوم 13 الثالث عشر من رمضان 1444- 2023 بي دي اف.

دعاء 13 رمضان

دعاء 13 رمضان، يتضاعف البحث في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الدينية والإسلامية والتي تخص علماء الدين والشريعة وعبر محركات البحث عن أدعية اليوم 13 من شهر رمضان المبارك 2023- 1444، لذا نستعرض لكم في هذا التقرير مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، والتي ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، إذ أكد النبي (صلى الله عليه وسلم) على أهمية الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيمين.

دعاء 13 رمضان 1444

دعاء 13 رمضان 1444، وبحسب ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم طهرني فيها من قذارة وقاذورات، امنحني صبرا، اجعلني ناجحًا حتى يكون لي تقوى، وبمساعدتك، يا فرح الفقير، سأكون رفيق الصالحين"، اللهم رب المستغيثين، مساعد البائس، المستجيب لمن يسأل، أعنا على صيام الشهر المبارك، أرزقنا خبز يومنا، عافينا بصحتنا، باركنا، وبرزقنا".