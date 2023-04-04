توجيه 33 تهمة لـ "ترامب" في محكمة نيويورك اليوم.. هل يُكبل بالأصفاد؟

من المقرر أن يتم توجيه 33 تهمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء مثوله أمام قاضي محكمة نيويورك، اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023.

وعدّ ترامب أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، سرب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب.

وقال ترامب: "يجب توجيه لائحة اتهام إلى المدعي العام نفسه، حيث تسربت محتويات لوائح الاتهام المعلقة إلى الصحافة".

وكان محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، جو تاكوبينا، صرح أن دونالد ترامب يعتقد أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وأن الدوائر السياسية تؤثر على عمل نظام العدالة.

وأضاف: "كما قلت، من المعروف أن المدعي العام "براغ"، ديمقراطي، مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين، وحملته هي ملاحقة مرشح اليمين، المرشح الجمهوري".

ويعتقد محامي ترامب أن القضية "سخيفة، من نواح كثيرة.. وأنها ليست قضية حقا. لا توجد جريمة. لكن هذا اضطهاد سياسي".

وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

وينفي ترامب (76 عاماً) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.

وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، يوم الجمعة الماضي، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.