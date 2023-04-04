ما هي فوائد الإفطار على التمر في رمضان؟

يعتبر التمر من المأكولات التي تحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المتنوعة اللازمة للجسم وخاصة في ساعات الصيام.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هلى تقديم العديد من الموضوعات الهامة والتي تفيد صحة المتابعين ويبحثون عنها باستمرار، وهنا نقدم فوائد الإفطار على التمر في رمضان.

وينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة، بتناول التمر خلال الإفطار في رمضان لفوائده الكبيرة، والتي هي كما يلي:

- إمداد الجسم بالطاقة:

يحتوي التمر على الكثير من الكربوهيدرات، والألياف، والبروتين، والسكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز، مما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة بعد فترة الصيام.

- تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام:

يحمي تناول التمر على الريق كما الحال بعد ساعات الصيام الطويلة من خطر هشاشة العظام لاحتوائه على الفسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم. كذلك تساعد مكونات التمر من فيتامين k، والنحاس، والسيلينيوم، والمنغنيز في الحفاظ على صحة العظام، وتقويتها، وتقويمها

- الوقاية من الإمساك:

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذا يساهم في تحفيز النشاط المعوي وعلاج الإمساك.

- تخفيف الإسهال:

يعد تناول التمر على الريق علاجاً لبعض لحالات الإسهال لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

كما يعما التمر على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة القولون والمستقيم.

- تحسين وظائف المخ:

يقلل تناول التمر على الريق أو على معدة فارغة عند الإفطار في رمضان من أعراض القلق والأرق، والتمتع بذاكرة جيدة وقدرة أفضل على التركيز والتعلم، وذلك لاحتوائه على السكريات والمعادن والفيتامينات المتنوعة.