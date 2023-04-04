أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:23 ص
04 ابريل 2023
اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4-4-2023.jpg
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يبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في السعودية، وما يطرأ عليها من تغييرات تبعاً للأسواق العالمية.

وشهدت أسعار بيع الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية ارتفاعاً طفيفاً ، وجاءت كما يلي:

- سعر جرام الذهب عيار 24: 223.77 ريال

- سعر جرام الذهب عيار 22: 205.12 ريال

- سعر جرام الذهب عيار 21: 195.80 ريال

- سعر جرام الذهب عيار 18: 167.83 ريال

- سعر أونصة الذهب: 6،960.00 ريال

 

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