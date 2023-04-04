بالفيديو اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس ورام الله

اندلعت مواجهات، فجر الثلاثاء، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية بالقدس وفي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أطلق الشبان مفرقات نارية اتجاه الجنود الذين اقتحموا شوارعها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز الخانق بكثافة اتجاه الشبان.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات على أطراف بلدة المزرعة الغربية شمال غرب المدينة.

يشار إلى أن قرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشهدان في شهر رمضان المبارك 2023، مواجهات متصاعدة ومتكررة مع قوات الاحتلال التي تستخدم القوة المفرطة في قمع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم ومنازلهم.