بالفيديو استشهاد مواطنين بعدوان "إسرائيلي" جديد على دمشق

استشهد، فجر الثلاثاء، مواطنين سوريين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأهداف عدة في دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.

وحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، فإن وسائط الدفاعات السورية تصدت لصواريخ عدوان الاحتلال وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ، الليلة، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق.

يُشار إلى أن يوم أمس، أعلن جيش الاحتلال، إسقاط طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة، انطلقت من داخل الأراضي السورية.

⚡⚡ مصدر عسكري سوري لـ "سبوتنيك":



🔸 في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.



🔸 قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. pic.twitter.com/NojIR3a67W — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 3, 2023

وأصيب فجر أمس الاحد، خمسة عسكريين بجروح، جراء عدوان نفذته طائرات الاحتلال على منطقة حمص وريفها.