بالفيديو استشهاد مواطنين بعدوان "إسرائيلي" جديد على دمشق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:43 ص
04 ابريل 2023
استشهاد مواطنين بعدوان "إسرائيلي" جديد على دمشق
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

استشهد، فجر الثلاثاء، مواطنين سوريين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأهداف عدة في دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.

 وحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، فإن وسائط الدفاعات السورية تصدت لصواريخ عدوان الاحتلال وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ، الليلة، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق.

يُشار إلى أن يوم أمس، أعلن جيش الاحتلال، إسقاط طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة، انطلقت من داخل الأراضي السورية.

وأصيب فجر أمس الاحد، خمسة عسكريين بجروح، جراء عدوان نفذته طائرات الاحتلال على منطقة حمص وريفها.

عدوان إسرائيلي على دمشق 2023

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات