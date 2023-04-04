بالفيديو جنين: اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع

اندلعت، فجر الثلاثاء، مواجهات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة جبع جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات بالقرب من مدخل البلدة، حيث أطلق المقاومون وابلاً من الرصاص اتجاه الجيبات العسكرية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاشتباكات التي حققت إصابات مباشرة، اندلعت أثناء اقتحام القوات البلدة بعشرات من الآليات المصفحة.

وكان شبان، قد تمكنوا مساء أمس، من إحراق جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال في بلدة يعبد في جنين، بعد إلقاء عليه زجاجات حارقة.

وتشهد مدينة جنين، عمليات اقتحامات متكررة ومتصاعدة من جيش الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية، وسط اشتباكات مسلحة.