الناطق باسم حماس: إصرار الاحتلال على اقتحام الأقصى سيؤدي لانفجار الأوضاع

أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:استمرار الاقتحامات "الاسرائيلية" للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً بأن الاحتلال مصر على تصعيد حربه الدينية على المسجد الأقصى.

و قال قاسم في تصريح له مساء اليوم الاثنين إن ما يجري بحق المسجد الأقصى عدوان ممنهج من قبل الاحتلال بهدف تطبيق التقسيم الزماني والمكاني في تكرار لما حدث في الحرم الإبراهيمي.

و لفت الى أن اقتحام الاحتلال للأقصى باستمرار هو استهتار بكل المنظومة الرسمية العربية و بالوصاية الأردنية.

و حذر الناطق باسم حماس من أن إصرار الاحتلال على اقتحام الأقصى سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.

و أكد بأن شعبنا سيواصل المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا وسيظل يدافع عن هوية المسجد الأقصى حتى تحريره وطرد المستوطن الصهيوني الطارئ على الزمان والمكان.

و اعتبر قاسم أن اقتحام المسجد الأقصى انتهاك وتجاوز للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويعكس الانحطاط السحيق للكيان الصهيوني.

و كانت قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لإخراج المعتقلين فيه، و ذلك لليوم الثاني على التوالي.

👈 نحن في معركة مستمرة ومتصاعدة حتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.