لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تدين الإفطار التطبيعي في الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:36 م
03 ابريل 2023
افطار نطبيغي1.
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أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية التجاوز الخطير لأعراف شعبنا وقيمه الوطنية؛ الذي تمثل في قيام بعض الشخصيات التي أساءت لمدينة الخليل وتاريخها وتضحياتها عبر تنظيم إفطار جماعي تطبيعي بحضور ضباط من جيش الاحتلال  ومن الإدارة المدنية الصهيونية التي  تتولى التضيق والاشراف على معاناة نسائنا وأطفالنا على حواجز الذل في الضفة الغربية.

وأكدت اللجنة أن هذا السلوك يتناقض تماماً مع أهداف شعبنا الفلسطيني في التحرّر عبر تصعيد المقاومة ومواجهة الاحتلال المتغوّل على شعبنا ومقدساته.

ودعت اللجنة جماهير  شعبنا في الخليل لرفض هذا السلوك والتبرؤ منه جملةً وتفصيلاً وتعرية من قاموا به ونزع أي صفة وطنية أو مجتمعية عنهم.

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